СМИ: Эрдоган готов восстановить смертную казнь в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить смертную казнь в стране. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, если соответствующий законопроект будет принят в парламенте Турции, он поддержит данное решение.

«Убийцы должны платить точно так же за убийство, которое они совершают», — подчеркнул Эрдоган.

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Он также выразил надежду на то, что правительство Турции будет предпринимать шаги для возвращения смертной казни.

В прошлом году Эрдоган заявил о намерении «отрывать головы» врагам Турции.

По его словам, обвиняемые в попытке переворота будут носить специальные одежды, как те, что используются для пленников тюрьмы Гуантанамо.