ФСБ задержала в Калининграде девять вербовщиков ИГ

Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали девять человек, которые занимались вербовкой в регионе в интересах террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, задержанные вели идеологическую обработку жителей региона, распространяли запрещенную литературу среди сторонников.

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Как отмечается, в ходе обысков в домах задержанных были изъяты восемь единиц огнестрельного и травматического оружия, одна граната Ф-1 и 168 патронов различного калибра.

В мае сообщалось, что в Ярославле задержали пятерых членов террористической группировки «Исламское государство», планировавших теракты в России.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.