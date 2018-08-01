В Казахстане пограничники со стрельбой задержали четырех россиян

Казахстанские пограничники задержали на Каспии четырех россиян, им пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пограничную службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 1 августа. Пограничники заметили в казахстанской части акватории Каспия легкомоторное судно. При этом, заметив катер погранслужбы, нарушители попытались скрыться.

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«Предупредительный выстрел пограничников в воздух быстро охладил их прыткость. Они были вынуждены бросить якорь и поднять руки. Все четверо, которые находились на малом плавательном средстве, оказались гражданами РФ», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе комитета отметили, что у россиян при себе находились запасы еды и питьевой воды, а также газовая плитка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали и оштрафовали сахалинца, который пытался уплыть в Японию на самодельном плоту.