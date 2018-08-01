СМИ уточнили число пострадавших при аварии двух поездов в Перу

В результате столкновения двух поездов в районе Мачу-Пикчу в Перу пострадал 31 человек, сообщает радиостанция RPP.

Отмечается, что состояние пятерых пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Перу при столкновении двух поездов пострадали более 20 человек. Предварительной причиной ЧП называлась акция протеста местного населения: митингующие перекрыли железнодорожные пути, что привело к аварии.

Также ранее сообщалось, что в Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли 11 человек.