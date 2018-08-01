Правозащитники указали на странность в убийстве российских журналистов в ЦАР

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Старший исследователь по Африке международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Льюис Мадж заявил, что убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) произошло в безопасном районе. Слова исследователя передает РИА «Новости».

«В то время как случаи бандитизма со смертельным исходом широко распространены в ЦАР, этот случай является странным, поскольку произошел в безопасном районе, где вооруженные группировки малоактивны», — сказал Мадж.

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Он отметил, что правозащитники часто ездят по этой дороге с «минимальными мерами безопасности».

Также он призвал власти ЦАР к сотрудничеству с посольством России и миссией ООН, чтобы провести незамедлительное расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в ЦАР были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев.