В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
На северо-востоке японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 20 километров в 28 километрах к северо-востоку от населенного пункта Иваки», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Как отмечалось, эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 366 километрах к западу от населенного пункта Чарлстон.