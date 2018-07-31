В Австралии появится «полиция селфи»

Власти Австралии решили создать «полицию селфи» для борьбы с туристами, которые рискуют своей жизнью ради эффектных фотографий. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, в Австралии обеспокоены опасными действиями туристов, которые фотографируются на выступе скалы в Королевском национальном парке.

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Как отмечается, выступ в скале очень хрупкий и может обрушиться.

При этом на скале установлен знак, предупреждающий об опасности, однако, любителей «селфи» он не останавливает.

Ранее сообщалось, что туристам на ряде пляжей индийского Гоа запретили делать селфи.