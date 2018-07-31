В МИЦ «Известия» заявили об отсутствии сотрудников в ЦАР

В пресс-службе МИЦ «Известия» заявили, что ни одного сотрудника издательства на территории Центральноафриканской республики не было. Об этом сообщает газета «Известия».

В сообщении отмечается, что все сотрудники редакции работают в обычном режиме.

«Никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — отметили в пресс-службе.

Ранее в посольстве России в ЦАР сообщили, что у двоих из троих убитых на территории страны были пресс-карты «Известий». При этом в диппредставительстве не подтвердили, что убитые были россиянами, так как их личные документы еще не обнаружены.