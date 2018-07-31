Daily Mail рассказал об исполнителе теракта в Манчестере

Террорист-смертник, который взорвал бомбу на «Манчестер Арене» в мае прошлого года, был эвакуирован из зоны конфликта в Ливии военнослужащими Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным издания, террорист прибыл из Ливии в Мали на британского корабле HMS Enterprise, вместе с гражданами Великобритании.

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Как отмечается, после этого он отправился в Манчестер.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде впервые прокомментировала теракт, который произошел на ее концерте в Манчестере.

22 мая 2017 года в результате атаки террориста-смертника во время концерта Арианы Гранде на «Манчестер Арене» погибли 22 человека.