МИД поблагодарил спасших российского альпиниста пилотов

Министерство иностранных дел России выразило благодарность правительству Пакистана и пакистанским пилотам за помощь в спасении российского альпиниста Александра Гукова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, в настоящее время Гуков доставлен в военный госпиталь в Скарду.

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Как отмечается, состояние альпиниста оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что на горе Латок-1 в Пакистане успешно завершилась операция по спасению российского альпиниста Александра Гукова.

Как отмечалось, альпинист не получил серьезных обморожений, однако очень ослаб и с трудом разговаривает.