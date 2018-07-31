В Испании мигрантов стали размещать на полях для футбола

Из-за резкого увеличения числа мигрантов на юге Испании власти района Кампо-де-Гибралтар вынуждены временно размещать прибывающих мигрантов на футбольных полях. Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

В настоящее время в палатках на футбольных полях и расположенных рядом спортивных объектах временно проживают более тысячи мигрантов. Там прибывающим в страну приходится ждать решения властей об их перенаправлении в другие провинции Испании.

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В представительстве испанского правительства в Андалусии рассказали, что 250 человек на данный момент живут в спортивном комплексе в Альхесирасе, почти 600 находятся на футбольном поле и близлежащих спортивных объектах в муниципалитете Лос-Баньос и еще почти 300 размещены на поле для футбола в Сан-Роке.

Ранее сообщалось, что в испанском МИДе заявили о необходимости мигрантов в Европе.