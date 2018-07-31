Суд арестовал 2 млн рублей экс-главы ГСУ СК Москвы Дрыманова

Решением Лефортовского суда Москвы был наложен обеспечительный арест на наличные денежные средства в размере 2 млн рублей и $18 тысяч, которые принадлежали бывшему руководителю Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александру Дрыманову, передает агентство городских новостей «Москва».

«Суд 23 июля удовлетворил ходатайство ФСБ о наложении обеспечительного ареста на изъятые в разных местах денежные средства в размере более 2 млн рублей и $18 тысяч», — сказал представитель суда.

Ранее сообщалось, что в Мосгосуде посчитали арест бывшего главы московского СК генерала Александра Дрыманова законным.