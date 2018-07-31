Июль 2018 года стал одним из самых жарких за полтора века

Подходящий к концу июль стал одним из самых жарких за 139 лет, он вошел в число 25 наиболее теплых месяцев. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

По имеющейся информации, среднемесячная температура превысила климатическую норму на 2-2,5°С. Также превысило норму количество осадков в течение месяца.

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По данным синоптиков, рекордных температур зарегистрировано не было даже в самый жаркий день года, 28 июля, когда воздух прогревался до 32,1°С. Самое высокое значение температуры в 2018 году — 32,8°С — было зарегистрировано в Черустях, на востоке Подмосковья.

Подчеркивается, что осадки распределялись по городу крайне неравномерно. На станции в Балчуге выпало 123% нормы осадков, в районе МГУ 132%, в то время как на станции возле ВДНХ количество выпавших за месяц осадков составило 93,1 мм при норме 94 мм.

Ранее синоптики объявили сроки угасании лета.