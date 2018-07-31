В Нью-Йорке полиция обнаружила застреленными четырех человек

В Нью-Йорке обнаружили тела четырех человек, которые были застрелены Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Отмечается, что об инциденте стало известно вечером 30 июля. Сотрудники правоохранительных органов прибыли в один из жилых домов округа Куинс и нашли тела четырех человек с огнестрельными ранениями.

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По словам руководителя уголовного отдела полиции Дермота Шей, погибшими являются две женщины, мужчина и ребенок в возрасте около пяти лет. Согласно предварительной информации, полицейским удалось идентифицировать одну из жертв.

Ранее в Нью-Йорке полицейский застрелил мужчину после того, как принял трубу в его руках за оружие. На место прибыли четверо полицейских. Тогда подозреваемый «встал в позу для стрельбы с двух рук», после чего один из правоохранителей отрыл огонь. От полученной раны мужчина скончался в больнице.