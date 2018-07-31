В Москве на плавильной станции обнаружили части тела человека
На территории плавильной станции на востоке Москвы были найдены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, части тела обнаружили рабочие станции. О находке сообщили полиции.
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«По предварительной информации, на улице Большая Косинская на территории плавильной станции рабочие обнаружили части человеческого тела», — сказал источник.
Отмечается, что на место обнаружения находки выехали сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
Ранее сообщалось, что в Торонто задержали 66-летнего ландшафтного дизайнера, который прятал части тел своих жертв в цветочных горшках и клумбах.