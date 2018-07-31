В Роспотребнадзоре рассказали, как звучат спелые арбузы и дыни

К началу продаж бахчевых культур Ропспотребнадзор выпустил памятку, в которой рассказал россиянам, как выбирать спелые арбузы и дыни.

В ведомстве посоветовали не покупать эти культуры вдоль автодорог, так как такие арбузы и дыни не прошли необходимую санитарную экспертизу. Специалисты предупредили, что они могут впитывать тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей.

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Также представители Роспотребнадзора подчеркнули, что вырезать из дынь и арбузов кусочек «строго запрещено», так как в месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы.

«При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук... Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим», — отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор дал советы любителям грибов.