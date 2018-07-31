В США при крушении самолета погибли три человека

В американском штате Мэн в результате крушения самолета погибли три человека, сообщает общественная телерадиокомпания CBC.

По данным CBC, самолет вылетел из канадского города Пемброк в сторону канадской провинции Остров Принца Эдуарда. Отмечается, что он потерпел крушение в сельской местности штата Мэн при попытке приземления.

Реклама

В CBC уточнили, что воздушное судно выполняло частный рейс, в момент происшествия на борту находились три человека. В данный момент их личности не установлены.

Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Ранее сообщалось, что самолет с десятью пассажирами потерпел крушение в горах Аляски.