Полиция вернула москвичке украденного померанского шпица

Полиция раскрыла кражу собаки в столичном районе Южное Тушино, передает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«В службу «02» обратилась жительница столицы. По словам потерпевшей, она выгуливала свою собаку породы померанский шпиц без поводка. Во время прогулки заявительница отвлеклась и через некоторое время заметила, что собака пропала», — пояснили в ведомстве.

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В ходе розыска полицейские в Щелково задержали 35-летнюю подозреваемую. Похищенную собаку вернули владелице, а в отношении задержанной возбудили уголовное дело о краже. Как уточнили в столичном главке полиции, в настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиция Калининграда вернула владельцу самые крупные в Европе лосиные рога.