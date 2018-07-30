Суд в Москве продлил срок задержания трем сестрам по обвинению в убийстве отца

Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания 18-летней Кристины Хачатурян, по делу об убийстве ее отца, сообщает агентство «Москва».

«К.Хачатурян был продлен срок задержания на 72 часа», — сказал представитель суда.

Заседание проходило в закрытом режиме.

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Ранее суд на 72 часа продлил срок задержания 17-летней Марии Хачатурян и 19-летней Ангелины Хачатурян по делу об убийстве отца.

По подозрению в совершении преступления задержали троих дочерей убитого в возрасте 17, 18 и 19 лет. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Девушки признали свою вину в ходе допроса – они заявили, что мужчина долгое время причинял им моральные страдания.

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