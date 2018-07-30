Во Франции заключенный взял в заложники медсестру

Во Франции в тюрьме коммуны Салон-де-Прованс один из заключенных взял в заложники медсестру, сообщает BFMTV.

«Заключенный, приговоренный к нескольким срокам за «акты насилия», удерживал медсестру и угрожал ей самодельным оружием», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что женщину удалось освободить. По предварительным данным, она работала в психиатрическом отделении.

Ранее в тюрьме Флери-Мерожи рядом с Парижем 123 заключенных устроили бунт, отказавшись вернуться в свои камеры.

Причиной произошедшего стало сокращение времени прогулок заключенных.