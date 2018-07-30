Двум обвиняемым в убийстве отца сестрам продлили срок задержания на 72 часа

Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания 17-летней Марии Хачатурян и 19-летней Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, передает агентство городских новостей «Москва».

Заседание проходило в закрытом режиме, так как одна из сестер не достигла совершеннолетия, журналистов пустили только на оглашение решения.

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По подозрению в совершении преступления задержали троих дочерей убитого в возрасте 17, 18 и 19 лет. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Девушки признали свою вину в ходе допроса – они заявили, что мужчина долгое время причинял им моральные страдания.

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