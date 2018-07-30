В Москве полиция ищет мужчину с косоглазием по подозрению в ограблении салона связи
В Москве полиция разыскивает неизвестного по подозрению в разбойном нападении на салон связи в Даниловском районе, сообщает агентство «Москва».
По информации источника в правоохранительных органах, ы понедельник, 30 июля, в салон сотовой связи на ул. Кожевническая ворвался неизвестный. Мужчина, похитил имущество, после чего скрылся.
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Как отмечается, сотрудники МВД разыскивают мужчину в возрасте 20-25 лет, особая примета подозреваемого — сильное косоглазие.
На прошлой неделе в Москве был задержан укравший из банка 15 млн рублей мужчина.
Подозреваемый совершил ограбление банка на севере Москвы в мотошлеме. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».