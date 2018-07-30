Полиция сообщила о стрельбе в Одессе

В областном управлении Национальной полиции Украины рассказали произошедшей в Одессе стрельбе. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что инцидент произошел в курортном районе Одессы на 10-й станции Большого фонтана. По словам очевидцев, в результате произошедшего пострадали люди.

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Как уточняется, в настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее на Украине в Ивано-Франковске полиция задержала 11 человек после стрельбы в ночном клубе. В полиции также рассказали, что в результате стрельбы два человека получили ранения в ноги.