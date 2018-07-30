В Сочи после гибели восьми человек при пожаре возбудили уголовное дело

Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре восьми человек. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте управления СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, возгорание частного дома произошло рано утром 30 июля в Адлерском районе Сочи, затем пламя перекинулось на соседнюю постройку. Жертвами пожара стали восемь человек, в том числе один ребенок. Еще двое взрослых и один 16-летний подросток были доставлены в больницу.

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Следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что в результате пожара в частном доме погибли восемь человек.