Пушков прокомментировал слова Порошенко о выборе князя Владимира

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере заявил, что президент Украины Петр Порошенко вновь пытается переписать историю.

По его словам, Крещение Руси не могло быть «европейским выбором» князя Владимира, так как тогда люди «мыслили в иных категориях».

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Он также добавил, что князь Владимир сделал византийский выбор.

Пушков подчеркнул, что высказывание Порошенко является «нонсенсом».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил Порошенко, что христианство стало господствующей религией после Крещения Руси благодаря авторитету и воле князя Владимира, а не любви народа к европейской культуре.