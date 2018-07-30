В ФРГ пассажиров поезда эвакуировали из-за подозрительного предмета
В Германии пассажиров поезда, который следовал из города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне, эвакуировали из-за обнаружения контейнера с подозрительным веществом. Об этом сообщает Focus Online.
По данным издания, после обнаружения предмета, поезд был остановлен в городе Ашаффенбург.
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Как отмечается, полиция эвакуировала всех пассажиров поезда.
В настоящее время подозрительный контейнер доставлен в лабораторию для изучения.
Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка оцепила башню Trump Tower из-за подозрительного предмета.