Число погибших из-за лесных пожаров в Греции возросло до 91
Число погибших в результате лесных пожаров в Греции увеличилось до 91 человека. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, в настоящее время около 25 человек числятся пропавшими без вести.
Как отмечается, различные травмы получили более 190 человек.
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Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Греции погибли 87 человек.
Как отмечалось, лесные пожары охватили юго-восточную область Греции Аттику, расположенную неподалеку от Афин. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые дома в районах, расположенных к северо-востоку и западу от столицы страны.