Спасатели вытащили тонувшего мужчину из озера Школьное

В Зеленоградском округе из озера Школьное вытащили на берег тонувшего 65-летнего мужчину, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«При патрулировании акватории озера Школьное в ЗелАО спасатели поисково-спасательной станции «Пансионат» увидели тонущего мужчину в 5 м от берега. Его оперативно подняли на борт и доставили на станцию. Происшествие произошло в 400 м от станции спасателей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавший, 1953 г. рождения, находился в сильном алкогольном опьянении и у него были порезы на ногах. Спасатели оказали ему первую помощь и вызвали на станцию «скорую помощь» и полицию.