В Московском регионе за сутки выпало до 47% месячной нормы осадков

В столичном регионе за прошедшие сутки выпало до 47% месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По данным центра, на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 10 мм дождя, в Тушино — 20 мм и 5 мм дождя на Балчуге. За МКАДом сумма осадков составила от 26 до 44 мм при месячной норме в 94 мм осадков.

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Наиболее сильные ливни были зафиксированы в Павловском-Посаде (43 мм), Толстопальцево (37 мм), Наро-Фоминске и Волоколамске (26 мм и 24 мм соответственно).

В центре отметили, что в Москве уже на 97% исчерпан лимит июля по небесной влаге, до конца месяца осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 июля, в Москве ожидается до +27°С.