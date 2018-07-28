В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали около 37 тысяч жителей

Около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара, сообщает Associated Press.

По данным агентства, пожар усиливается, его площадь составляет около 328 кв. км.

Кроме того, пожар может уничтожить почти 5000 домов.

Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров на границе Калифорнии и Орегона погибли два человека.

Отмечается, что был введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Пожар разрушил около 20 зданий и сельскохозяйственных построек на территории округа. Причиной крупного пожара стали высокие температуры и усиление ветра.