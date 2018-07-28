Путин: выбор князем Владимиром православия имеет историческое значение

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественного концерта, посвященного 1030-летию крещения Руси, и отметил, что сделанный князем Владимиром выбор в пользу православия имеет историческое значение, передает РИА «Новости».

«Духовный и цивилизационный выбор, сделанный здесь, в древнем Херсонесе, святым князем Владимиром имеет поистине историческое значение. Основы православной веры, воспринятые русским князем от греческих учителей, заложили нравственные традиции нашего народа», — сказал Путин.

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Он также отметил, что честность, милосердие, бескорыстность помыслов и поступков, любовь к ближнему и единство сформировали российский национальный характер, определили ход истории и становления России.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал Путина искать утешение в плодах своих трудов.