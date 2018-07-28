В Ярославле арестован восьмой фигурант дела о пытках в колонии

Пресс-секретарь Заволжского районного суда Ярославля Наталия Сарбунова рассказала о решении заключить под стражу еще одного фигуранта дела о пытках в колонии №1. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, восьмым подозреваемым в деле о пытках стал младший инспектор отдела безопасности колонии Руслан Цветков. О его задержании стало известно утром 28 июля.

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«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября», — заявила Сарбунова.

Ранее сообщалось, что замначальника ярославской колонии избежал ареста по делу о пытках. Его заключили под домашний арест.