В результате пожаров в Калифорнии погибли два человека

В результате природных пожаров на границе Калифорнии и Орегона погибли два человека, сообщает департамент лесного хозяйства штата в твиттере.

«Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока... Он погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Мы призываем поддержать семью Джереми, его коллег и друзей», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее также сообщалось о погибшем гражданине в результате пожаров в регионе.

Кроме того, сообщалось, что из-за пожара в городе Голета в округе Санта-Барбара, Калифорния эвакуированы не менее трех тысяч человек.