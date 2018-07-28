В Кисловодске объявили режим ЧС из-за непогоды

В Кисловодске объявили режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что порывы ветра достигали 18 м/с.

«Произошло падение 10 деревьев, повреждены два автомобиля. Подтоплены низменные участки одной улицы, первого этажа ТД «Кристалл» и одного частного жилого дома. Нарушено энергоснабжение на улицах Гастелло, Озерная, Пятигорская, Первомайская, Клары Цеткин, Вокзальная, Шаляпина, Белинского, газоснабжение трех частных жилых домов, частично повреждена кровля на пристройке в детской школе-интернате», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

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Ранее также сообщалось об одном пострадавшем, которого госпитализировали после того, как дерево упало на его автомобиль.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, проводятся аварийно-восстановительные работы, на месте работает оперативная группа.