В Бельгии зафиксировали температурный рекорд

В Восточной Фландрии зафиксировали температурный рекорд, столбик термометра перевалил за +38°С. Об этом пишет Het Laatste Nieuws.

По данным издания, город Зелзате стал самым жарким местом в Бельгии в этом году.

Как отмечается, средние температуры для июля в Бельгии варьируются от +18 до +23°С.

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Ранее сообщалось, что минувший июнь стал одним из самых жарких в России за 127 лет.

Как отмечалось, среднесуточная температура в июне 2018 года в России замыкает пятерку самых высоких значений с 1891 года.