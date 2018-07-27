Полиция Израиля задержала более 20 человек после столкновений в Иерусалиме
Израильская полиция в твиттере заявила, что после столкновений в Иерусалиме были задержаны 24 человека.
По данным ведомства, эти люди подозреваются в участии в беспорядках на Храмовой горе.
Как отмечается, около четырех сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе беспорядков.
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Ранее сообщалось, что израильские полицейские получили приказ войти в одну из мечетей на Храмовой горе, где укрылись протестующие.
Как отмечалось, представители местной мусульманской общины начали бросать в полицейских камни и петарды после молитвы.