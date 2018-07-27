Полиция Израиля получила приказ войти в мечеть на Храмовой горе

Израильские полицейские получили приказ войти в одну из мечетей на Храмовой горе, где укрылись протестующие, сообщается в твиттере полиции.

«После того, как несколько десятков мятежников забаррикадировались в мечети и не реагировали на призывы полиции покинуть здание, глава района приказал полицейским войти в мечеть и выгнать оттуда протестующих», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что представители местной мусульманской общины начали бросать в полицейских камни и петарды после молитвы. В настоящий момент на месте работают саперы.

Ранее СМИ сообщили, что на Храмовой горе произошли столкновения между полицией и протестующими.