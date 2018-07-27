СМИ сообщили о столкновениях в Иерусалиме

В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, в результате столкновений пострадал один полицейский.

Как отмечается, представители местной арабо-мусульманской общины начали бросать в сотрудников полиции камни после молитвы.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху снял запрет на визиты министров и парламентариев на Храмовую гору.

Как отмечалось, парламентариям Израиля разрешили подниматься на гору один раз в три месяца после более чем двухлетнего запрета на посещение.