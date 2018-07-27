Замначальника ярославской колонии избежал ареста по делу о пытках

Заволжский районный суд Ярославля не стал арестовывать самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках в колонии №1 — замначальника колонии Ивана Калашникова, передает РИА «Новости».

Его заключили под домашний арест.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 1 августа», — гласит решение суда.

Ранее на предыдущем заседании суд не стал арестовывать самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках в колонии, а дал следствию дополнительное время на сбор доказательств. Судья не счел представленные доказательства причастности Калашникова к преступлению достаточно убедительными.