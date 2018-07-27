Полиция Британии задержала трех участников перестрелки в Лондоне
Представители лондонской полиции произвели задержание трех человек, которые устроили перестрелку с правоохранительными органами в восточной части Лондона. Об этом пишет газета Daily Star.
По данным местной полиции, инцидент произошел, когда представители органов правопорядка попробовали остановить машину с тремя молодыми людьми. Вместо того, чтобы выполнить просьбу, они открыли огонь, завязалась перестрелка.
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Отмечается, что в результате перестрелки никто не пострадал.
Мотивы стрелявших в данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Лондоне неизвестный в маске устроил перестрелку с полицией.