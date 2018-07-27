Колумбийская наркомафия предложила около $70 тысяч за жизнь собаки-ищейки

Представители крупной колумбийской группировки, которая занимается перевозкой наркотиков, выставили награду в 200 млн песо за жизнь полицейской собаки по кличке Призрак. Об этом сообщает портал Tvnotas.

По данным портала, за время службы собака обнаружила около девяти т кокаина. Успехи полицейской ищейки так возмутили наркомафию, что лидер группировки «Клан залива» Дарио Усуга предложил 200 млн песо за голову немецкой овчарки.

Отмечается, что после того, как полиция узнала об объявлении наркомафии, правоохранительные органы приняли решение перевести Призрака на службу в аэропорт Боготы. Полицейские посчитали, что здесь собака будет в безопасности.