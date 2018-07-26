В зоопарке Египта осла покрасили под зебру

Египетский зоопарк обвиняется попытке покрасить осла и выдать его за зебру, сообщает Fox News.

Один из посетителей зоопарка заметил, что у зебры неправильно расположены полоски, сфотографировал животное и разместил снимки в фейсбуке. Фотографии стали вирусными, многие пользователи отметили, что животное кажется зеброй на первый взгляд, но при ближайшем рассмотрении у него можно увидеть длинные гибкие уши осла, а не более округлые уши зебры.

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Местный ветеринары также обратили внимание на изображения.

Мохамед Султан, директор зоопарка, отрицает обвинения в попытке «подменить» животное.

По данным издания, это не первый случай, когда зоопарк обвиняется в попытке обмануть посетителей.