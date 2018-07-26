В МИД пообещали добиваться освобождения Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в... РИА Новости

Россия будет добиваться освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и установления истинных причин его задержания, передает РИА «Новости» заявление замглавы российского МИДа Григория Карасина.

«Содержание под стражей российского журналиста вызывает обоснованную озабоченность в российском общественном мнении и в официальных кругах. Мы будем добиваться того, чтобы Вышинский был освобожден, чтобы мы понимали истинные причины его задержания», — добавил Карасин.

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Говоря об обмене задержанными в целом, Карасин отметил, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова находятся в контакте.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского.