В МИД пообещали добиваться освобождения Вышинского

Россия будет добиваться освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и установления истинных причин его задержания, передает РИА «Новости» заявление замглавы российского МИДа Григория Карасина.

«Содержание под стражей российского журналиста вызывает обоснованную озабоченность в российском общественном мнении и в официальных кругах. Мы будем добиваться того, чтобы Вышинский был освобожден, чтобы мы понимали истинные причины его задержания», — добавил Карасин.

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Говоря об обмене задержанными в целом, Карасин отметил, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова находятся в контакте.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд арестовал имущество руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского.