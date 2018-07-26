В Серпухове уволили полицейских, проигнорировавших сообщение о возможном педофиле

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова заявила, что четырех офицеров полиции уволили после того, как их сотрудник не обратил внимание на жалобы в отношении подозреваемого в убийстве девочки в Серпухове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Петровой, начальник управления участковых уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних управления ведомства по Московской области был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

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«…уволены заместитель начальника МУ МВД России «Серпуховское», начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших (в тот период) обязанности заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных этого МУ МВД», — сказала Петрова.

Она добавила, что главу МУ МВД «Серпуховское» тоже уволят после возвращения из отпуска.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове в 2008-2009 годах стажировался в полиции, но не прошел испытательный срок.