Пилотов иракской авиакомпании отстранили после драки во время полета

Пилоты иракской авиакомпании Iraqi Airways отстранены после инцидента с дракой на борту во время полета самолета со 150 пассажирами на борту, сообщает Al Sumaria.

Как сообщили пассажиры, разнимать пилотов пришлось службе безопасности. Также отмечается, что в ходе драки была повреждена часть кабины. О причине конфликта не сообщается.

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Самолет находился на высоте 11,2 км. Как сообщается, драка едва не стала причиной авиакатастрофы.

Пилотам грозят штрафы. В настоящее время оба летчика отстранены от полетов, в отношении инцидента министерство транспорта начало расследование.

Ранее сообщалось, что в США аэропорты нанимают собак, лошадей и свиней для поддержки волнующихся пассажиров.