Британская полиция заинтересовалась видео с камер обувного магазина в Эймсбери

Полиция британского графства Уилтшир изымет записи камер видеонаблюдения из обувного магазина в центре Эймсбери, который посетил Чарли Роули в день отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», пишет Huffington Post.

По данным полиции, Роули посетил обувной магазин 30 июня и через полчаса вернулся в свой дом. Британские офицеры в защитной одежде заберут из магазина записи с камер видеонаблюдения в рамках продолжающегося расследования по «делу Новичка». Защитное оборудование полицейские возьмут в целях предосторожности, добавляет издание.

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До этого сотрудники правоохранительных органов, одетые в костюмы химической защиты, искали следы нервно-паралитического вещества «Новичок» в общественных туалетах, которые установлены в парке «Сады королевы Елизаветы» в Солсбери.

Чарли Роули и его знакомая Дон Стерджесс были обнаружены без сознания в Эймсбери 30 июня. Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». В настоящее время Роули выписан из больницы, Cтерджесс умерла 8 июля.

Ранее выписанный из больницы британец Чарли Роули рассказал, как именно подарил своей подруге флакон, в котором предположительно находился яд «Новичок».