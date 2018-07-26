Полиция Пекина задержала мужчину с фейерверком в связи с инцидентом у посольства США

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Правоохранительные органы Пекина смогли задержать мужчину, в руках у которого, по предварительной информации, взорвался фейерверк. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Чаоян на перекрестке улиц Тяньцзэ и Аньцзялу. Там же расположено и американское посольство.

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«Мужчина… зажег предположительно фейерверк, произошел взрыв, он получил ранение руки, угрозы жизни нет», — говорится в заявлении ведомства.

Также уточняется, что, кроме этого 26-летнего мужчины, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что у американского посольства в Пекине произошел взрыв.