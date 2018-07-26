В Совфеде отреагировали на Крымскую декларацию США

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков дал комментарий в связи с выпущенной в США Крымской декларацией о статусе полуострова. Об этом сообщает RT.

По словам Цекова, данный документ предназначен для внутреннего пользования и появился из-за шума, который продолжается после встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

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«Но декларация есть декларация. Сегодня она принимается, завтра отменяется, а еще чаще не выполняется. Американцы вообще много различных деклараций принимают и сами же от них отказываются», — сказал Цеков.

Он добавил, что крымчан волнует только позиция российской стороны, согласно которой полуостров является «неотъемлемой» частью России.

«Поэтому нужно, конечно, учитывать декларацию, иметь ее в виду, но понимать, что никакого серьезного влияния, во всяком случае на нас, граждан России, оказывать она не будет», — заметил Цеков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий после того, как американский Госдеп опубликовал Крымскую декларацию, в которой США не признают полуостров частью российской территории.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.