СМИ: у посольства США в Пекине задержали женщину при попытке самосожжения

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В Пекине правоохранительные органы задержали женщину, которая предположительно пыталась совершить самосожжение около американского посольства. Об этом пишет The Global Times со ссылкой на очевидцев.

По их словам, женщина облила себя бензином.

Также отмечается, что информация о пострадавших в результате произошедшего сотрудниках дипмиссии США не поступала.

Ранее сообщалось, что в Пекине произошел взрыв около здания американского посольства. Согласно фотографиям в соцсетях, на месте происшествия виден дым, а также полицейские машины, которые окружили здание посольства в северо-восточной части города.