Минюст Японии объявил о казни всех лидеров секты «Аум Синрике»

Глава японского министерства юстиции Ёко Камикава сделала официальное заявление о казни шестерых бывших руководителей секты «Аум Синрике». Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек», — сказала Камикава.

Реклама

Шестеро казненных стали последними из 13 членов секты, в отношении которых привели в исполнение смертный приговор.

Ранее Камикава объявляла о казни семерых руководителей секты.

В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления различной степени тяжести.

В 2016 году Верховный суд России запретил деятельность секты «Аум Синрике» на территории страны.