Минюст Японии объявил о казни всех лидеров секты «Аум Синрике»
Глава японского министерства юстиции Ёко Камикава сделала официальное заявление о казни шестерых бывших руководителей секты «Аум Синрике». Об этом сообщает агентство Kyodo.
«Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек», — сказала Камикава.
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Шестеро казненных стали последними из 13 членов секты, в отношении которых привели в исполнение смертный приговор.
Ранее Камикава объявляла о казни семерых руководителей секты.
В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления различной степени тяжести.
В 2016 году Верховный суд России запретил деятельность секты «Аум Синрике» на территории страны.